В Украине зафиксировано 16 847 случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 654 случая;
Волынская область — 535 случаев;
Днепропетровская область — 781 случай;
Донецкая область — 117 случаев;
Житомирская область — 533 случая;
Закарпатская область — 791 случай;
Запорожская область — 347 случаев;
Ивано-Франковская область — 1166 случаев;
Кировоградская область — 432 случая;
г. Киев — 2012 случаев;
Киевская область — 1067 случаев;
Львовская область — 904 случая;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 228 случаев;
Одесская область — 693 случая;
Полтавская область — 257 случаев;
Ровенская область — 1062 случая;
Сумская область — 158 случаев;
Тернопольская область — 1033 случая;
Харьковская область — 713 случаев;
Херсонская область — 165 случаев;
Хмельницкая область — 209 случаев;
Черновицкая область — 2516 случаев;
Черкасская область — 348 случаев;
Черниговская область — 84 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.
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