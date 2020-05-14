В ВОЗ не исключают, что от Covid-19 не удастся избавиться никогда

Коронавирус Covid-19 может существовать постоянно, как и ВИЧ, предсказать, сколько — невозможно, заявил журналистам на брифинге руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
«Важно иметь в виду: этот вирус может стать просто еще одним эндемичным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может никогда не исчезнуть», — сказал эксперт.
Он отметил: «Я думаю, что очень важно, чтобы мы были реалистами, и я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет. Считаю, что здесь не может быть обещаний и сроков. Эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти».
Он сказал, что в мире уже накоплен определенный опыт в вопросах лечения болезни, он будет обогащаться, хотя это потребует «огромных усилий».
В настоящее время разрабатывается более 100 потенциальных вакцин, в том числе несколько из них проходят клинические испытания. Однако эксперты подчеркивают трудности поиска вакцин, эффективных против коронавирусов.
Существуют вакцины против других болезней, таких, например, как корь, но заболевание полностью ликвидировать не удается, отметил Райан.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016