В Украине футбольный сезон будут доигрывать без болельщиков

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал ситуацию в украинском футболе на фоне второго этапа послабления карантина, который планируется начать 22 мая.
Максим Степанов в интервью телеканалам «Футбол1/2/3», в частности, отметил, что на этом этапе планируется возобновление некоторых соревнований, но до сентября возвращение зрителей на трибуны даже не рассматривается.
«Мы планируем возобновление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах. Если говорить о футболе, то недавно я встречался с Андреем Павелко, мы обсудили восстановление FAVBET Лиги. Это возможно лишь при соблюдении противоэпидемических мероприятий — всего, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19.
30 мая? Мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований. В то же время необходимо обеспечить ПЦР-тестирования, поскольку это безопасность наших футболистов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность во время матчей всех людей на стадионе. Мы прописываем алгоритмы. Думаю, в начале следующей недели мы сможем сказать: когда и при каких условиях начнутся соревнования.
Если у одного из футболистов обнаружат коронавирус? Вся команда должна пойти на самоизоляцию на 14 дней. Если накануне они играли официальный матч, то необходимо изолировать команду-соперника.
Болельщики вернутся на стадионы, когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать», — сказал министр.
Напомним, что второй этап смягчения карантина в Украине планируется на 22 мая и будет касаться среди прочего спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и т. п.
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