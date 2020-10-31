Коронавирус отбил желание у футбольных клубов покупать новых игроков

Из-за пандемии коронавируса во всех ведущих европейских футбольных чемпионатах уменьшились расходы на приобретение новых игроков, подсчитал Forbes.
В чемпионате Англии трансферные расходы по сравнению с летом 2019 года снизились почти на 12%. В Италии этот показатель составил 35%, в Испании — 69%.
По информации Transfermarkt, английские клубы летом 2019 года потратили на трансферы €1,55 млрд, а через год только €1,42 млрд. Таким образом, сокращение расходов составило 9%. В Италии этот показатель снизился на 44% (с €1,34 млрд до €754 млн). В Испании падении трансферных расходов составило 68% (с €1,19 млрд до €384 млн).
Самым дорогим в нынешнее межсезонье стал трансфер 21-летнего немецкого полузащитника Кая Хаверца из леверкузенского «Байера» в лондонский «Челси» за €80 млн. На втором месте — переход бразильского хавбека Артура из «Барселоны» в «Ювентус» за €72 млн.
Также Forbes с учетом данных Transfermarkt.com, Международного центра спортивных исследований в футболе CIES Football Observatory и состоявшихся трансферных сделок составил рейтинг самых дорогих футболистов мира не старше 21 года. Его с показателем €183,3 млн возглавил нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Второе место занял португальский форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс (€104 млн). Третьим стал Хавертц (€98 млн).
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