Матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил Украинской ассоциация футбола (УАФ), что «в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина не может состояться».

Как информирует пресс-атташе «сине-желтых» Александр Гливинский, и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру из-за вспышки коронавируса в украинской сборной.

Решение о дальнейшей судьбе матча Швейцария — Украина будет принимать УЕФА.