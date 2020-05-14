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Мининфраструктуры разработало план возобновления пассажирского сообщения
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Мининфраструктуры разработало план возобновления пассажирского сообщения
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Мининфраструктуры разработало план возобновления пассажирского сообщения

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Мининфраструктуры разработало план возобновления пассажирского сообщения

Министерство инфраструктуры Украины разработало план возобновления пассажирского сообщения, учитывающий три этапа запуска транспорта.

«Транспорт будет выходить из карантина поэтапно. К концу недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса», — написал в своем «Телеграм-канале» министр Владислав Криклий.

По его словам, на первом этапе планируется запуск городского транспорта (кроме маршрутных такси) и пригородного (в пределах одного района), а также запуск внутренних авиаперелетов и частичный запуск в работу ж/д: курсирование до 50% электричек в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего сообщения категории «Интерсити» и «Ночной экспресс».

На втором этапе планируется разрешить межобластные и международные автоперевозки, запустить все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, и все пассажирские поезда, кроме сезонных.

На третьем этапе предлагается открыть международное авиа- и ж/д сообщение, а также и сезонные поезда.

«Работаем с авиаперевозчиками и Министерством иностранных дел, чтобы определить страны, с которых начнется возобновление международного авиасообщения. Авиакомпании предлагают возобновлять внутренние перелеты одновременно с международными», — отметил Криклий.

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По его словам, пассажиры и персонал транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты, будет проводиться температурный скрининг и дезинфекция транспортных помещений (аэропорты, вокзалы и т. д.).

Количество пассажиров ограничат: для автотранспорта — в пределах мест для сидения.

Владислав Криклий, коронавирус
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