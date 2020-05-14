«Нафтогаз» за 4 месяца перечислил в бюджет 28 млрд грн

НАК «Нафтогаз Украины» и входящие в нее компании в январе-апреле 2020 года уплатили в государственный бюджет 28 млрд грн налогов и сборов, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, поступления от группы составили более 12% общих доходов государственного бюджета за указанный период.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» и входящие в нее компании в 2018 году уплатили в госбюджет 121 млрд грн налогов и дивидендов.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.