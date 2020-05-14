Лукашенко возмущен, что Россия продает ему газ дороже, чем Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь обратил внимание руководства правительства на необходимость снижения цены поставляемого в страну российского газа, заявив, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.
«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?» — заявил Лукашенко, принимая в четверг премьер-министра страны Сергея Румаса.
«Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия Победы, что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси», — сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА.
В свою очередь премьер Беларуси Сергей Румас считает, что страна имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ.
«У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для „Газпрома“ превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья», — сказал Румас по итогам встречи с Лукашенко в четверг.
По словам премьера, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским «Газпромом», белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко.
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