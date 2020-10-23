Все медучреждения получили доплаты врачам с 1 сентября

Национальная служба здоровья профинансировала доплаты медикам с 1 сентября для всех медучреждений страны, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.
«Все медучреждения получили средства для выплат надбавок медикам с 1 сентября. Это более 1,27 млрд грн за сентябрь, около 1,18 млрд грн за октябрь», — сказал он.
Как сообщалось, с 1 сентября врачам будут выплачиваться надбавки в размере 70% должностного оклада, медицинским сестрам — 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу — 25% минимальной заработной платы.
Для обеспечения выплаты надбавок Кабмин выделил Минздраву около 6 млрд грн.
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