С начала года в Украине уволились 34 тысячи медиков

С начала пандемии коронавируса из украинских больниц уволились около 34 тысячи медиков. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, эта цифра предварительная и еще нет информации о количестве медиков, которые не просто уволились, но и вовсе покинули систему здравоохранения. По его словам, нужно проанализировать основные причины увольнения медиков. Также глава Минздрава заявил, что работу врачей в Украине недооценивают. Или, другими словами, им просто недоплачивают.
Также Степанов заявил о том, что в 2021 году зарплата медиков должна составлять не менее 22-25 тысяч гривен, чтобы снизить отток медиков за границу.
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