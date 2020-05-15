На Закарпатье во двор народного депутата от «Слуги народа» бросили коктейль Молотова»

На Закарпатье неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом во двор депутату Верховной Рады Украины. Пожар хозяева погасили самостоятельно. По факту преступления полиция начала следствие.

Об этом сообщают в ГУНП в Закарпатской области.

«Сегодня, 15 мая, около часа ночи, в селе Невицкое в Ужгородском районе неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку. Пожар хозяевам удалось погасить самостоятельно, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 346 Уголовного кодекса Украины, то есть угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

По данным местных СМИ, речь идет о нардепе Михаиле Лабе от партии «Слуга народа».