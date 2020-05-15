На Закарпатье во двор народного депутата от «Слуги народа» бросили коктейль Молотова»

На Закарпатье неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом во двор депутату Верховной Рады Украины. Пожар хозяева погасили самостоятельно. По факту преступления полиция начала следствие.
Об этом сообщают в ГУНП в Закарпатской области.
«Сегодня, 15 мая, около часа ночи, в селе Невицкое в Ужгородском районе неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку. Пожар хозяевам удалось погасить самостоятельно, никто не пострадал», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 346 Уголовного кодекса Украины, то есть угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.
По данным местных СМИ, речь идет о нардепе Михаиле Лабе от партии «Слуга народа».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016