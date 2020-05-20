Трамп поменял свое отношение к торговому соглашению с Китаем

Президент США Дональд Трамп отметил, что со временем его отношение к заключенной ранее первой фазе торгового соглашения с КНР меняется, причем — не в лучшую сторону.
«Сейчас я отношусь к этому не так, как это было три месяца назад (до острой фазы кризиса с COVID-19 в США — Ред.)», — сказал он журналистам в Белом доме.
«Посмотрим, что будет дальше», — добавил Трамп, пояснив, что пересмотреть отношение к соглашению его вынудила ситуация с пандемией зародившегося в Китае коронавируса COVID-19. Трамп в очередной раз раскритиковал то, как власти КНР решали проблему с этим заболеванием.
При этом президент США назвал это соглашение «одним из крупнейших в истории» и напомнил, что Китай покупает большое количество американских товаров.
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