Зеленский считает, что Аваков должен довести до конца дело Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.
«Его (Авакова — Ред.) ответственность — дело Шеремета. Пожалуйста, он начал это дело — он должен довести его до конца», — сказал Зеленский в среду в ходе пресс-конференции.
По словам президента, Аваков должен сделать все, чтобы те, кто причастен к убийству Шеремета, понесли ответственность.
«Арсен Борисович Аваков не является моим кумом, моим близким другом. Наоборот, у него есть близкие друзья, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Думаю, да», — добавил глава государства.
Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.
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