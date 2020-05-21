Гостиницу «Днепр» в центре Киева выставляют на аукцион

Объявление аукциона по продаже 100% пакета акций ЗАО «Гостиница «Днепр» может состояться уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Сейчас заканчивается процедура проведения аудитов: Cushman & Wakefield (выполняют feasibility study), BakerMcKenzie (юридический аудит), Delta (технический аудит), а также специалистов из Ernst & Young уже разработали тизер объекта.

По имеющейся у ФГИУ информации, предварительную заинтересованность в участии в аукционе по продаже 100% пакета акций ЗАО «Гостиница «Днепр» обнаружила целый ряд потенциальных инвесторов.

Ранее ФГИ сообщал, что стартовая цена за гостиницу «Днепр» на аукционе будет 10 миллионов долларов.