Банки начали снижать ставки по депозитам

В течении прошедших двух недель в украинских банках ставки по депозитам снизились. Заметнее опустилась доходность по гривневым вкладам.
Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net.
Снизили ставки банки КредиАгриколь, Универсал, Индустриал, Пивденный, ПУМБ, Приватбанк, ПроКредит, Райффайзен Аваль.
Гривневые вклады существеннее опустили средние депозитные ставки. Синхронно снизилась доходность для сроков свыше полугода и свыше года (на 0,22 п.п. до 10,63% и до 10,29% годовых соответственно). Депозиты на период от 3 месяцев до полугода подешевели на 0,20 п.п. и предлагают 10,49% годовых.
Средняя ставка для периодов от месяца до трех упала на 0,18 п.п. и составляет 8,78% годовых. Вклады сроком до месяца не претерпели изменений и предоставляют 8,8% годовых. А доходность бессрочных сбережений выросла на 0,24 п.п. до 6,72% годовых.
Вклады в долларах менее заметно снизили процентные ставки. Максимально потеряли в ставках сроки от полугода до года — 0,5 п.п., — банки предлагают 1,54 % годовых. Синхронно опустилась доходность депозитов на сроки свыше трех месяцев и свыше года (на 0,03 п.п. до 1,20% и до 1,97% годовых соответственно).
Депозиты сроком от месяца до трех подешевели на 0,01 п.п. до 0,96% годовых. Депозиты периодом менее месяца по-прежнему предоставляют 2,19% годовых. А бессрочные сбережения подорожали на 0,32 п.п. и предлагают 0,69% годовых.
Депозиты в евро снизили ставки минимально. Средняя ставка для вкладов сроком свыше года упала на 0,02 п.п. и составляет 1,22% годовых. Вклады на периоды от месяца до трех подешевели на 0,01 п.п. до 0,84% годовых.
Остальные периоды не изменились и предлагают те же проценты, что и ранее: на сроки до месяца — 2,16% годовых, от трех до 6 месяцев — 0,81% годовых, а от 6 до 12 — 1,15% годовых. Бессрочные сбережения предоставляют 0,29% годовых.
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