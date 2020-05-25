В Польшу прибыл чартер с украинскими работниками

24 мая, в воскресенье, в Варшаву прибыл первый чартерный рейс с украинскими работниками, организованный польской компанией по международному трудоустройству Gremi Personal совместно с авиакомпанией «Международные авиалинии Украины». Разрешение на перелет было получено у официальных властей Польши и Украины, сообщили в компании.

На борту самолета находилось 178 граждан Украины. После прилета они отправились на двухнедельный карантин в карантинные центры. Согласно требованию украинских властей, со всеми работниками заключены долгосрочные контракты на работу в Польше, а также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

Отмечается, что на обратном пути из Варшавы в Киев, данный авиационный борт будет использован МИД Украины в качестве эвакуационного для граждан Украины.

Рейс был организован в связи с большим запросом на рабочую силу польских работодателей, а также украинцев, которые хотят поехать в Польшу на работу.

По данным аналитического центра Gremi Personal, 67% украинцев, которые выехали из Польши из-за карантина, хотят вернуться назад. И это цифра все время растет. Поэтому Gremi Personal рассматривает возможность организовать серию чартеров для своих работников и украинцев, которые хотят попасть на работу в Польшу и имеют рабочие визы. А также компания возобновляет транспортные перевозки для своих работников через открытые пункты пересечения наземной границы.