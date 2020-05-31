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Состояние владельца Louis Vuitton снова превысило $100 млрд

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Состояние владельца Louis Vuitton снова превысило $100 млрд

Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно за неделю увеличил свое состояние на $8,1 млрд, после чего оно вновь превысило $100 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Издание учитывало изменения, произошедшие за неделю с 21 по 28 мая.

Отчасти этому способствовало объявление Евросоюзом о новых мерах поддержки экономики, пишет Forbes. После этого европейские акции выросли, в частности, стоимость акций LVMH увеличилась почти на 10%. Состояние Арно достигло $103,4 млрд.

С начала года Арно несколько раз становился богатейшим человеком в мире, его состояние на пике оценивалось в $117 млрд, а стоимость акций LVMH достигала рекордных отметок. Однако с началом пандемии ситуация ухудшилась и Арно потерял лидирующие позиции, отмечает издание.

Миллиардер возглавил топ-10 бизнесменов по версии Forbes по размеру недельного дохода. Вторую строчку занял сооснователь компании Inditex Амансио Ортега. Акции Inditex (материнская компания сети Zara) за неделю прибавили в цене 10%, а сам Ортега заработал $4,9 млрд. После этого его состояние увеличилось до $65,7 млрд.

Всего десять бизнесменов из списка Forbes за неделю заработали суммарно $33,6 млрд. В нем также значатся американский бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет, основатель Kerin Франсуа Пино, совладелица L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, основатель Uniqlo Тадаси Янаи и другие.

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Ранее аналитики сообщили о том, что в течение двух месяцев пандемии миллиардеры США увеличили свои состояния на $434 млрд (с 18 марта по 19 мая). Больше всего в процентном соотношении заработали владелец Menards Джон Менар-младший (62,8%) и предприниматель Илон Маск (48%).

Louis Vuitton, Бернар Арно
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