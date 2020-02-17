Работники Gucci и Louis Vuitton обвинили своих работодателей в сговоре

Сотрудники Saks, Gucci и Louis Vuitton подали иск в Федеральный суд Бруклина, обвинив компании в сговоре и нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Bloomberg.
Истцы утверждают, что вышеупомянутые компании договорились не принимать на работу тех, кто работал на конкурентов меньше чем за полгода до этого. По их словам, тем самым была сужена возможность найти новую работу.
По словам одной из истиц, после работы в магазине товаров премиального сегмента Saks она пыталась устроиться в Louis Vuitton, однако получила оттуда сообщение, что есть четкое указание не брать того, кто только недавно ушел с предыдущей работы.
Похожий иск рассматривался в 2015 году. Тогда в сговоре обвиняли Apple, Google, Intel и Adobe Systems, которые договорились не принимать на работу специалистов, работавших у конкурентов. Тогда компаниям пришлось выплатить $415 млн в качестве компенсации.
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