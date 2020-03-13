20 самых богатых людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд

Почти $78 млрд за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Такие данные приводит издание Forbes.
Эксперты Forbes подсчитали, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который после снижения цены акций его компании на 8% потерял почти $8 млрд. Состояние генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно за сутки уменьшилось на $7,7 млрд.
В списке Forbes также фигурируют глава Facebook Марк Цукерберг, потерявший $5,7 млрд, и миллиардер Ларри Эллисон, чье состояние уменьшилось на $5,6 млрд.
В четверг ключевые индексы рухнули более чем на 9% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.
Как свидетельствуют данные сайта торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,60 пункта (-9,99%) и остановился на отметке 21200,62 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 260,74 пункта (-9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (-9,43%), до 7201,80 пункта.
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