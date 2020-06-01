Скончался композитор Мирослав Скорик, Зеленский уже выразил соболезнование

В возрасте 81-го года скончался украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик, сообщил на своей странице в Facebook оперный певец, главный режиссер Национальной оперы Украины им. Т.Г.Шевченко Анатолий Соловьяненко.
«Отошел в Вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный друг — Мирослав Михайлович Скорик», — сообщил он.
13 июля Мирославу Михаиловичу исполнилось бы 82 года.
Родился он 13 июля 1938 во Львове в интеллигентной семьи (его бабушка была родной сестрой знаменитой оперной певицы Соломии Крушельницкой, которая первой заметила выдающееся музыкальное дарование мальчика). В 1947 году семью Скориков репрессировали по политическим мотивам и выслали в Сибирь. Там Мирослав Скорик учился игре на фортепиано у ученицы Рахманинова Валентины Канторовой.
После смерти Сталина семья смогла вернулась во Львов, где Мирослав в 1955-1960 годах учился в Львовской государственной консерватории. После этого с 1963 года работал в Львовской, а с 1966 — в Киевской государственной консерватории им. П.И.Чайковского (ныне Национальная музыкальная академия Украины им. Чайковского), преподавал теорию музыки и композицию (с 1971 — доцент, с 1985 года — профессор).
Мирослав Скорик — учитель многих известных композиторов. Среди них — Евгений Станкович, Иван Карабиц, Анна Гаврилец, Освальдас Балакаускас, Олег Кива, Виктор Степурко, Александр Козаренко, Богдана Фроляк, Виктор Теличко, Иван Небесный, Леся Горова, Владимир Зубицкий и многие другие.
Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования в связи со смертью композитора Мирослава Скорика.
«Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы. Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик», — написал президент на своей странице в Facebook.
«Я навсегда запомню, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович!», — добавил он.
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