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Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и городской электрички в Киеве

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Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и городской электрички в Киеве

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и ж/д в Киеве.

«Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро», — написал он в своем Телеграм-канале.

В феврале 2020 года в КГГА заявили, что с 1 апреля года в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта для оплаты проезда будет действовать единый электронный билет, которым можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

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В мае Киевский метрополитен сообщил, что после возобновления работы заменит жетоны разовыми билетами с QR-кодом (бумажными или электронными). Оплата за проезд в наземном транспорте также будет осуществляться с помощью Kyiv Smart Card, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы. Жетоны и бумажные билеты будут постепенно выводиться из обихода.

Киев, Владислав Криклий
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