Лукашенко назначил новое правительство Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Романа Головченко новым премьером страны. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», — говорится в сообщении.

Лукашенко заявил, что не имеет претензий к занимавшему пост главы правительства Сергею Румасу, но приветствует его желание заниматься бизнесом. «Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую», — сказал президент. Он выразил надежду, что Румас после отставки с поста премьер-министра не уедет из страны. «Не думаю, что Румас уедет из страны и увезет эти деньги, он их вложит здесь в экономику. Но все должно быть честно и по закону», — сказал глава государства.

Лукашенко пообещал трудоустроить чиновников, которые не войдут в состав нового правительства. «Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги», — подчеркнул Лукашенко. Глава государства обратил внимание, что заранее предупреждал о готовящейся смене состава правительства и в этом нет ничего чрезвычайного. «Это естественный процесс», — сказал он.

Лукашенко также назначил Николая Снопкова первым вице-премьером Беларуси. До этого Снопков работал послом в Китае.

В свою очередь Дмитрий Крутой, занимавший ранее пост первого заместителя премьер-министра, назначен замглавы администрации президента. По информации БелТА, бывший замглавы администрации президента Валерий Бельский станет помощником президента, курирующим вопросы экономики и банковской деятельности.

Новым главой Минфина назначен Юрий Селиверстов. До этого Селиверстов работал в должности первого заместителя главы ведомства.

Лукашенко также назначил Дмитрия Пантуса председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Он до этого времени был заместителем председателя Госкомвоенпрома.

Министром жилищно-коммунального хозяйства назначен Андрей Хмель, а Дмитрий Матусевич возглавил Государственный комитет по имуществу. Петр Пархомчик назначен министром промышленности, а Игорь Луцкий — министром информации. До этого назначения Пархомчик возглавлял ОАО «БелАЗ», Луцкий работал в должности генерального директора ЗАО «Столичное телевидение».