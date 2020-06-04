В Гонконге теперь будут сажать за неуважение к гимну КНР

Законодательный совет Гонконга принял закон об уважении государственного гимна КНР. Об этом в четверг сообщили местные СМИ.

Действия, выражающие неуважительное отношение к гимну Китая, признаны парламентом этого специального административного района КНР уголовным преступлением. Нарушителям закона грозит штраф в размере 50 тыс. гонконгских долларов (около $6,4 тыс.) или три года лишения свободы.