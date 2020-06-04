Билл Гейтс потратит $100 млн на распространение вакцины от коронавируса

Фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставил $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса COVID-19 после ее разработки, особенно в бедных странах. «Эта инициатива позволит сделать все необходимое, чтобы после разработки вакцины от COVID-19 все нуждающиеся, начиная с работников здравоохранения..., получили бы к ней доступ», — заявил Гейтс в четверг в ходе виртуального саммита GAVI, который проводила Великобритания.
GAVI рассчитывает привлечь начальное финансирование механизма, гарантирующего массовые закупки вакцины от COVID-19. На эти нужды планируется собрать $2 млрд, пока что донорами было предоставлено около $500 млн, заявили в альянсе.
Также Гейтс выделил $1,6 млрд на деятельность альянса по иммунизации населения по всему миру. В общей сложности на саммите на эту цель было собрано $8,8 млрд, подвел итог премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Изначально GAVI и организаторы мероприятия рассчитывали собрать $7,4 млрд. Средства, полученные от частных и государственных доноров, пойдут на иммунизацию до 300 млн детей от кори, брюшного тифа и полиомиелита, что должно спасти 8 млн жизней в ближайшие пять лет.
С 2000 года альянс помог провести иммунизацию более 760 млн детей в самых бедных странах, говорится на сайте организации.
В саммите приняли участие 25 глав государств и правительств, более 50 высокопоставленных официальных лиц, а также эксперты и руководители крупных компаний.
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