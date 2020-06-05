Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 5 июня 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек – до 26,6953 грн за доллар против 26,7544 грн за доллар в четверг, 4 июня.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,9975 грн за евро против 29,9609 грн за евро накануне.