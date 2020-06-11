В мае украинцы снова увеличили вклады в банках

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, продолжает расти, как и в апреле, и увеличился на 0,8% до 611,984 млрд гривен по состоянию на 1 июня.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
С начала года вклады населения в банках выросли на 12,8% с 542,302 млрд гривен.
Гривневые вклады населения в банках в мае увеличились на 1,6% до 356,2 млрд гривен.
При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 0,2% до 255,8 млрд гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в мае увеличились на 2,3% до 528,8 млрд гривен.
По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в мае для юрлиц снизилась на 1 п.п. до 6,3%, для физлиц — снизилась на 0,4 п.п. до 11,4%.
Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,8%, для населения — 1,9%.
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