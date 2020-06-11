Войти
Зеленский рассказал жителям Черниговщины о большой победе Украины
позиция
Зеленский рассказал жителям Черниговщины о большой победе Украины
Шмыгаль уверяет, что МВФ не требовал повысить пенсионный возраст
официально
Шмыгаль уверяет, что МВФ не требовал повысить пенсионный возраст

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Дела против экс-президент Порошенко ничем не закончатся, - депутат

344
Дела против экс-президент Порошенко ничем не закончатся, - депутат

В распоряжении Генпрокуратуры около двадцати уголовных дел против Порошенко и большинство из них более веские, чем дело за превышение служебных полномочий. Однако, главная задача ведомства состоит в удовлетворении общественного запроса на возбуждении уголовных дел, которые потом ничем не закончатся. Такое мнение в эфире телеканала «ZIK» выразил народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«На самом деле, вручение подозрения Порошенко не более, чем фикция — народ хотел, подозрение вручили, Порошенко на этом пропиарился, устроив шоу, — все остались при своих интересах. Далее дело спихнут в суд, и начнется очередной переброс ответственности между ветвями власти», — объяснил Дубинский.

По его мнению, между Порошенко и Зеленским не существует никаких договоренностей. Но есть сигнал от международных партнеров касательно иммунитета пятого президента, так как он является подельником определенных западных политических и бизнес-элит, которые в 2014-19 годах участвовали в разграблении Украины.

«То есть, с одной стороны, существует прямой запрет на преследование Порошенко, с другой — народ Украины требует справедливости. Поэтому создан механизм игры, когда уголовные дела ничем не заканчиваются. Именно поэтому Порошенко позволяет себе буквально вламываться в офис Генпрокурора Ирины Венедиктовой, зная, что ему за это ничего не будет», — считает нардеп.

Читайте также: Незеленая зона: в Киеве застройщик и городские власти вынесли приговор Чкаловскому скверу

Напомним, 10 июня пятому президенту Украины вручили подозрение по ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий).

Петр Порошенко, Александр Дубинский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 11 июня 2020
Среда, 10 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016