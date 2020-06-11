Дела против экс-президент Порошенко ничем не закончатся, - депутат

В распоряжении Генпрокуратуры около двадцати уголовных дел против Порошенко и большинство из них более веские, чем дело за превышение служебных полномочий. Однако, главная задача ведомства состоит в удовлетворении общественного запроса на возбуждении уголовных дел, которые потом ничем не закончатся. Такое мнение в эфире телеканала «ZIK» выразил народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«На самом деле, вручение подозрения Порошенко не более, чем фикция — народ хотел, подозрение вручили, Порошенко на этом пропиарился, устроив шоу, — все остались при своих интересах. Далее дело спихнут в суд, и начнется очередной переброс ответственности между ветвями власти», — объяснил Дубинский.

По его мнению, между Порошенко и Зеленским не существует никаких договоренностей. Но есть сигнал от международных партнеров касательно иммунитета пятого президента, так как он является подельником определенных западных политических и бизнес-элит, которые в 2014-19 годах участвовали в разграблении Украины.

«То есть, с одной стороны, существует прямой запрет на преследование Порошенко, с другой — народ Украины требует справедливости. Поэтому создан механизм игры, когда уголовные дела ничем не заканчиваются. Именно поэтому Порошенко позволяет себе буквально вламываться в офис Генпрокурора Ирины Венедиктовой, зная, что ему за это ничего не будет», — считает нардеп.

Напомним, 10 июня пятому президенту Украины вручили подозрение по ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий).