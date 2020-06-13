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В число претендентов на пост вице-президента в администрации Байдена вошли 6 женщин

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В число претендентов на пост вице-президента в администрации Байдена вошли 6 женщин

Список женщин-политиков, одну из которых вероятный кандидат от демократов на предстоящих в США выборах Джозеф Байден назовет своей напарницей и претендентом на пост вице-президента, сократился до шести. Об этом со ссылкой на источники сообщила в пятницу телекомпания ABC.

По ее сведениям, в число наиболее вероятных претендентов на то, чтобы участвовать вместе с Байденом в предвыборной гонке, входят сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, а также сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Вместе с ними на выдвижение в качестве вице-президента рассчитывает бывший советник американского президента Барака Обамы (2009-2017) по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Имена еще трех женщин источники телекомпании не приводят. При этом ABC подчеркивает, что помощники Байдена рассматривали также кандидатуры члена Палаты представителей Конгресса США от штата Флорида Вал Демингс, мэра Атланты (штат Джорджия) Кейши Лэнс Боттомс, а также губернатора штата Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришем. Как ранее отмечала телекомпания CBS, пройти проверку для того, чтобы баллотироваться на пост вице-президента страны, Байден попросил и сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар.

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Ранее политик, гарантировавший свое выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, заявил, что назовет своего претендента на должность вице-президента страны после завершения всех проверок. При этом он подтвердил, что по-прежнему намерен выдвинуть кандидатом на указанный пост женщину. Байден отметил, что в число претендентов включены «женщины со всей страны». Он пояснил, что речь идет не только о представительницах белого населения США.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

выборы в США, Джо Байден
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