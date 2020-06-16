Автобусный перевозчик Ecolines возобновляет рейсы в Польшу

Международный автобусный перевозчик Ecolines, в холдинг которого входит украинский перевозчик «Автолюкс», с 18 июня возобновляет рейсы из Киева в Варшаву и Щецин (Польша).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе перевозчика, компания постепенно будет возобновлять рейсы и по другим международным маршрутам.

При этом, как добавили в компании, «Автолюкс» уже возобновил регулярное автобусное сообщение из Киева в Одессу, Запорожье, Харьков, Полтаву, Херсон и Кропивницкий.

«Есть спрос на маршруты в западном направлении, но пока что пустить рейсы во Львов мы не можем, через эпидемиологическую ситуацию в регионе», — подытожили в компании.