В Одессе на гипермаркет упал легкомоторный самолет, есть пострадавшие

В Одессе легкомоторный самолет упал на гипермаркет, передает полиция Одесской области. По предварительным данным, пострадали два человека.

«Он упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, пострадали два человека. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются», — сообщили в полиции.

В то же время советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк написал на своей странице в Facebook о том, что один из пилотов погиб.

«В Одессе неприятность, только что упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным из двух человек, находившихся на борту один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на территорию гипермаркета расположенного рядом с аэродромом», — написал Форостяк.

Позже в полиции подтвердили, что в самолете находились двое мужчин, один из которых погиб. Второго госпитализировали.