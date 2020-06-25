Китайская Huawei построит в Кембридже исследовательский центр за $1,24 млрд

Китайская компания Huawei получила от британских властей разрешение на строительство исследовательского предприятия в английском городе Кембридже. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении компании.

Инвестиции в строительство составят £1 млрд (примерно $1,24 млрд), в центре будут работать около 400 человек. Отмечается, что на предприятии будут вестись разработки в сфере оптических устройств для использования в оптоволоконных системах передачи данных.

«В Великобритании активный и открытый рынок, а также одни из самых талантливых людей в мире», — указал в заявлении вице-президент Huawei Виктор Чжан.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. В США в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также ее финансового директора Мэн Ваньчжоу выдвинуты обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана. Вашингтон, ведущий торговую войну с Пекином, призывает своих союзников отказываться от оборудования Huawei, заявляя, что оно может создавать угрозу национальной безопасности стран, в которых используется.