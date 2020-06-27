Президент Франции Эммануэль Макрон решил осуществить визит в Российскую Федерацию. Визит был анонсирован после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом Макрон написал на своей странице в Twitter.
Французский лидер также заявил о продолжении «диалога доверия» с Путиным.
«Диалог доверия, начатый с президентом Путиным в Брегансоне, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, включая таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы двигаемся вперед, и я скоро поеду в Россию», — сообщил он.
Макрон после разговора с Путиным решил посетить Россию
Отметим, 26 июня Макрон и Путин провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили ряд важных вопросов. В частности, разговор президентов касался решения конфликта на Донбассе путем выполнения минских договоренностей и решений «нормандской четверки».
Кроме того, в МИД Украины ожидали, что разговор Макрона с Путиным будет касаться достижения положительных сдвигов в минском процессе.
Войну на Донбассе Макрон и Путин также обсуждали во время телефонного разговора в апреле 2020 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016