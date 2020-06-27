Президент Франции Эммануэль Макрон решил осуществить визит в Российскую Федерацию. Визит был анонсирован после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом Макрон написал на своей странице в Twitter.

Французский лидер также заявил о продолжении «диалога доверия» с Путиным.

«Диалог доверия, начатый с президентом Путиным в Брегансоне, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, включая таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы двигаемся вперед, и я скоро поеду в Россию», — сообщил он.

Макрон после разговора с Путиным решил посетить Россию

Отметим, 26 июня Макрон и Путин провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили ряд важных вопросов. В частности, разговор президентов касался решения конфликта на Донбассе путем выполнения минских договоренностей и решений «нормандской четверки».

Кроме того, в МИД Украины ожидали, что разговор Макрона с Путиным будет касаться достижения положительных сдвигов в минском процессе.

Войну на Донбассе Макрон и Путин также обсуждали во время телефонного разговора в апреле 2020 года.