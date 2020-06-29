Из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта, подтоплено почти 550 домов

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 ч. 29 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта в 4 областях, а именно: Сумская — 60, Киевская — 21, Черниговская — 20 и Ивано-Франковска — 2», — говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что западных областях Украины из-за непогоды в 70 населенных пунктах подтоплено 550 домов, остаются затопленными подвалы и приусадебные участки местного населения, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.

«На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка...Всего на территории области погибло — 3 человека (Ивано-Франковская область)», — говорится в утренней сводке ведомства в воскресенье утром.

В ГСЧС отметили, что в 70 населенных пунктах подтоплено 550 домов, 1 объект социальной и бытовой сферы, затоплен 831 подвал, 1 тыс. 898 приусадебных участков, разрушено 150,5 км автодорог, 83 моста, повреждено 582 км автодорог и 220 мостов.

Кроме того силами ГСЧС спасены, эвакуированы с начала работ — 2523 лица, в течение суток откачано 32 тыс. 904 м куб. воды (с начала работ — 183 тыс. 244 м куб) доставлены для населения 120 кг продуктов питания (с начала работ — 8628 кг) и 750 л питьевой воды (с начала работ — 25315 л).

«Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 774 чел. и 291 ед. техники, из них от ГСЧС 467 чел. л / с и 193 ед. техники (из них 2 вертолета)», — подытожили в ГСЧС.