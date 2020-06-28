Египет открывает для туристов музеи и археологические объекты

Власти Египта будут постепенно открывать города и археологические объекты для туристов, заявил РИА Новости министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани.

«В свете улучшения ситуации в сфере здравоохранения в Египте и в мире их открытие будет постепенно происходить. На прошлой неделе мы открыли музеи Хургады и Шарм-эш-Шейха, на этой — объекты в Мерса-Матрухе и Александрии. С 1 июля будет происходить открытие объектов в Луксоре и Асуане. Постепенно будут открываться и остальные», — сообщил аль-Анани.

«Сейчас мы открываем археологические объекты, чтобы сотрудники могли научиться приему посетителей в этих новых условиях», — подчеркнул министр.

Ранее власти страны объявили о постепенном возобновлении международного авиасообщения с 1 июля. Было также объявлено об отмене виз для прибывающих на местные курорты туристов вплоть до 31 октября. Открыты для иностранных туристов будут лишь три курортные провинции: Красное Море, в которой находится известный курорт Хургада; Южный Синай, в пределах которого находятся Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также находящаяся на Средиземном море провинция Матрух.

Работа отелей, в том числе на курортах, пока разрешена только для внутреннего туризма при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медицинского пункта, средств дезинфекции при полной координации с министерством туризма Египта. Запрещены массовые мероприятия внутри гостиниц.

Египетское правительство ранее закрыло туристические места и объекты в марте в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, также была закрыта значительная часть гостиниц на период дезинфекции и профилактических мер.