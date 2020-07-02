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Швеция начала расследование предпринятых мер против коронавируса

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Швеция начала расследование предпринятых мер против коронавируса

В Швеции создана комиссия, которая займется расследованием подхода властей страны к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Bloomberg. Ее возглавил бывший председатель Высшего административного суда Матс Мелин.

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции и сравнит их с мерами, принятыми в других странах. Итоговый отчет должен быть представлен в феврале 2022 года, а до этого комиссия обнародует два предварительных доклада. Первый из них ожидается 30 ноября.

Создать независимую комиссию для расследования реакции властей на вспышку заболевания потребовали оппозиционные партии Швеции.

Швеция — одна из немногих стран, которые отказались от жестких мер изоляции в ответ на пандемию. Едва ли не единственной из них стал запрет на проведение массовых мероприятий более чем на 50 участников.

В начале июня главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл признал, что подход Швеции к борьбе с распространением инфекции привел к чрезмерному числу смертей. До этого он заявил, что одной из ошибок стало то, что с самого начала власти не сосредоточились на защите пожилых людей. Половина из всех умерших — это постояльцы домов престарелых.

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Согласно официальным данным, по состоянию на 2 июля, в Швеции выявлено 69 692 случая заболевания, умерли 5 370 человек. По этому показателю она опережает соседние с ней страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Финляндии подтверждено 7,2 тыс. случаев инфицирования и 328 смертей, в Норвегии — 8,8 тыс. заразились, 251 человек скончался, в Дании — 12,9 тыс. заразились, 606 умерли.

Швеция, коронавирус
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