78% россиян проголосовали за путинские изменения в конституцию

К 7:00 ЦИК РФ обработала 99,97% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. В поддержку изменений в Основной закон выступили 77,92% россиян.
Против поправок в Конституцию выступили 21,26% участников голосования. По последним данным информцентра ЦИК, общая явка составила 65%.
Изначально общероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Оно началось 25 июня и завершилось 1 июля.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, явка на голосование стала «очень достойной», особенно в условиях, «когда некоторые боялись выходить из дома». В комиссии ранее опасались, что из-за коронавируса люди «будут бояться» приглашать членов участковых комиссий для надомного голосования, но в итоге, заявила Памфилова, избиратели «с благодарностью встречали» сотрудников.
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