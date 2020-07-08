Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября

Печерский районный суд Киева продлил до 10 октября срок досудебного расследования уголовного производства против бывшего президента Петра Порошенко по подозрению в подстрекательстве к незаконному назначению Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
Об этом говорится в решении суда, копией которого располагают Українські Новини.
Во время рассмотрения судом вопроса была исследована обоснованность подозрения.
По результатам рассмотрения суд продлил расследование против Порошенко до 6 месяцев, то есть до 10 октября.
Решение было принято утром 8 июля.
Ранее Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Порошенко. Заседание было перенесено на 11:00 8 июля, так как суд решил вызвать в качестве свидетелей понятых, которые присутствовали при вручении подозрения Порошенко в Государственном бюро расследовании.
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