Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября

Печерский районный суд Киева продлил до 10 октября срок досудебного расследования уголовного производства против бывшего президента Петра Порошенко по подозрению в подстрекательстве к незаконному назначению Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

Об этом говорится в решении суда, копией которого располагают Українські Новини.

Во время рассмотрения судом вопроса была исследована обоснованность подозрения.

По результатам рассмотрения суд продлил расследование против Порошенко до 6 месяцев, то есть до 10 октября.

Решение было принято утром 8 июля.

Ранее Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Порошенко. Заседание было перенесено на 11:00 8 июля, так как суд решил вызвать в качестве свидетелей понятых, которые присутствовали при вручении подозрения Порошенко в Государственном бюро расследовании.