В Пентагоне заявил об успехах в сдерживании России и Китая

За минувший год Соединенным Штатам удалось сдержать агрессию со стороны России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он обратился с видеообращением к американским военнослужащим по случаю года пребывания на должности, стенограмма его выступления опубликована на сайте ведомства.
По словам Эспера, США также противостояли «агрессивной деятельности, совершаемой государствами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран».
К другим достижениям ведомства глава Пентагона отнес проведение международных контртеррористических операций, сохранение ведущей роли США в коалиции по борьбе с «Исламским государством», а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.
Эспер напомнил, что в июле прошлого года на слушаниях, посвященных его утверждению на посту главы Пентагона, он дал понять, что своей главной задачей считает реализацию Стратегии национальной безопасности в «эпоху соперничества великих держав». Россию и Китай он назвал главными конкурентами Соединенных Штатов.
В ходе слушаний год назад Эспер заявил, что Вашингтон находится в состоянии кибервойны с Москвой и Пекином, которые постоянно пытаются украсть американские технологии. Тогда же он отметил растущую способность России и Китая оспаривать военное преимущество США.
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