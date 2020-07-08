В Киеве за сутки коронавирусом заболели 5 медиков и 7 детей

Пятеро из 114 жителей Киева, у которых за минувшие сутки диагностирована коронавирусная болезнь Covid-19, являются медицинскими работниками, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Если за последние несколько дней количество больных коронавирусом в столице уменьшалась, то за прошедшие сутки — снова всплеск. Коронавирус подтвердили еще у 114 человек. Среди них — 5 медиков. Сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания Covid-19», — сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции в среду.
Как сообщается на сайте городского головы, среди заболевших — 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет, и три девочки в возрасте от 4 до 13 лет. Также заболел 61 мужчина в возрасте от 18 до 75 лет и четверо мальчиков в возрасте от двух месяцев до 13 лет.
«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 20. В Днепровском — 19. А в Деснянском районе — 16 случаев», — рассказал Кличко.
В медучреждения столицы госпитализировали 21 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 52 человека. Всего коронавирус с начала пандемии преодолели 1900 жителей Киева.
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