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Семьи, потерявшие жилье в результате пожаров в Луганской области, получат по 300 тысяч

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Семьи, потерявшие жилье в результате пожаров в Луганской области, получат по 300 тысяч

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении выделить 300 тыс. грн каждой семье, которая потеряла жилье в результате лесных пожаров в Луганской области, и еще отдельно каждому человеку по 20 тыс. грн помощи.

Об этом он сказал в Новоайдарском районе, куда прибыл во вторник утром.

«Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, которая потерял дом. Чтобы просто можно было купить новое жилье. Наша областная государственная администрация также поможет. Мы проговорим с правительством и выделим каждому человеку отдельно еще по 20 тыс. грн для поддержки в этой ситуации. Отдельная сумма будет выделена на погибших», — сказал Зеленский, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Президент Украины также отметил на брифинге, что полностью уничтожены огнем 24 здания, 59 получили серьезные повреждения.

По его словам, вопросами переселения людей занимается глава Луганской облгосадминистрации.

Как сообщалось, пожар в районе села Осколоновка, Капитаново и Муратово Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского, Ахтырского и Капитановского лесничества появилась днем 6 июля.

7 июля пожар в районе Осколоновки был локализован, но в тот же день из-за порывчатого ветра возникло еще несколько очагов верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района, началась эвакуация жителей этих населенных пунктов. Всего эвакуировано из жилых домов с.Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек, из них 13 детей, и 30 человек выселены.

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В результате пожара огнем в Смоляниново уничтожено 23 жилых дома, повреждены 36 жилых домов и уничтожены 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро».

По состоянию на 8:00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдались отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

пожар, Луганская область, Владимир Зеленский
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