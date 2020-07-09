В Украине зарегистрировали еще 81 случай COVID-19

В Украине по состоянию на 9 июля лабораторно подтверждены 51224 случая COVID-19, в частности за сутки выявлены 810 новых.
Об этом на брифинге в четверг сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«За сутки заболели 810 человек... В общем за все время пандемии заболели 51224 человека, из них 3682 ребенка и 7148 медработников», — сообщил Степанов.
По его словам, больше всего больных COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской (119), Ровенской (76), Закарпатской (89) областях и в Киеве (93).
Глава Минздрава добавил, что за сутки госпитализированы 222 человека, зафиксирован 21 летальный случай. Выздоровели 665 человек.
Всего за все время пандемии на территории Украины зафиксированы 1327 летальных исходов, выздоровели 24784 человека, уточнил министр.
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