Украинцев пустят в Хорватию после соблюдения новых требований

Хорватия изменила правила въезда для граждан ряда стран, в том числе для Украины.

Как написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в аккаунте в Твиттер, такое решение было принято в ночь на 11.07.

«В ночь на 11.07 Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в том числе для Украины, которые въезжают в Республику Хорватия. В случае наличия теста на Covid-19 не позднее, чем 48 часов, — без самоизоляции», — написал посол.

Ранее сообщалось, что украинцы могут посещать Хорватию при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья.