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В Польше сегодня «день тишины» перед вторым туром выборов президента

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В Польше сегодня «день тишины» перед вторым туром выборов президента

В Польше от полуночи субботы продолжается «тишина» перед воскресными выборами президента страны.

За ее нарушение, в том числе и в Интернете, грозит штраф максимально до 1 млн злотых (6 млн 800 тыс. грн), сообщает Укринформ.

В воскресенье, 12 июля, 27 231 избирательные участки будут открыты с 8 до 22 часов (по киевскому времени) и в них будут работать более 210 тыс. членов комиссий.

На участках смогут проголосовать почти 30 млн поляков, в том числе около 520 тыс. — за рубежом. За рубежом во втором туре выборов изъявили желание проголосовать на 150 тыс. больше поляков, чем в первом туре.

Нынешние выборы будут проходить по смешанной системе: на участках и дистанционно почтовым путем. В общем так называемым корреспонденциональным путем смогут проголосовать более 673 тыс. лиц, в том числе 479 тыс. человек — за рубежом.

Члены УИК Польши во время пресс-конференции в пятницу, 10 июля, призвали поляков собладать санитарные нормы: приходить на участки в медицинских масках, а на входе и выходе в помещения — дезинфицировать руки.

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Во втором туре президентских выборов в Польше за победу борются действующий президент Анджей Дуда, которого поддерживает правоконсервативная партия Право и справедливость, и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется от либеральной Гражданской коалиции.

Оба кандидата имеют примерно одинаковые шансы на победу.

Польша, выборы
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
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