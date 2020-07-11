В Польше сегодня «день тишины» перед вторым туром выборов президента

В Польше от полуночи субботы продолжается «тишина» перед воскресными выборами президента страны.
За ее нарушение, в том числе и в Интернете, грозит штраф максимально до 1 млн злотых (6 млн 800 тыс. грн), сообщает Укринформ.
В воскресенье, 12 июля, 27 231 избирательные участки будут открыты с 8 до 22 часов (по киевскому времени) и в них будут работать более 210 тыс. членов комиссий.
На участках смогут проголосовать почти 30 млн поляков, в том числе около 520 тыс. — за рубежом. За рубежом во втором туре выборов изъявили желание проголосовать на 150 тыс. больше поляков, чем в первом туре.
Нынешние выборы будут проходить по смешанной системе: на участках и дистанционно почтовым путем. В общем так называемым корреспонденциональным путем смогут проголосовать более 673 тыс. лиц, в том числе 479 тыс. человек — за рубежом.
Члены УИК Польши во время пресс-конференции в пятницу, 10 июля, призвали поляков собладать санитарные нормы: приходить на участки в медицинских масках, а на входе и выходе в помещения — дезинфицировать руки.
Во втором туре президентских выборов в Польше за победу борются действующий президент Анджей Дуда, которого поддерживает правоконсервативная партия Право и справедливость, и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется от либеральной Гражданской коалиции.
Оба кандидата имеют примерно одинаковые шансы на победу.
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