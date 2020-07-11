Черногория изменила правила въезда для туристов из Украины

Власти Черногории уточнили, что туристам из Украины и Беларуси разрешен въезд без карантинных ограничений только в случае организованного прибытия авиатранспортом.

Об этом сообщает «Балканский обозреватель».

«Власти Черногории уточнили правила въезда в страну жителей Украины и Беларуси... Отныне украинцам и белорусам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это означает, что у авиапассажиров рейсов из Украины и Беларуси наличие теста на коронавирус не требуется, тогда как путешественникам, следующим в Черногорию наземным транспортом, нужно иметь свежий (сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы) тест с отрицательным результатом.