Войти
Зеленский выступает за ужесточение наказания за ДТП в нетрезвом виде
позиция
Зеленский выступает за ужесточение наказания за ДТП в нетрезвом виде
Трамп недоволен вниманием СМИ к его игре в гольф
резонанс
Трамп недоволен вниманием СМИ к его игре в гольф

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Смертельное ДТП под Киевом: водителя Мercedes семь раз привлекали за вождение в пьяном виде

578
Смертельное ДТП под Киевом: водителя Мercedes семь раз привлекали за вождение в пьяном виде

Подозреваемый в совершении ДТП под Киевом, вследствие которого погибли 4 человека, среди которых - 2 детей, Антон Желепа 7 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

«Во время заседания прокурор Дарья Милюкова среди прочего отметила, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за ДТП с тяжелыми последствиями, за что отбывал наказание. Также он 7 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения», - сообщила Максимец.

Она напомнила, что Шевченковский суд арестовал Желепу на 2 месяца без права на залог и что он признал свою вину и отказался от адвоката.

Читайте также: Спрос на ОВГЗ в гривне упал почти до нуля

Как сообщалось, в ДТП, произошедшем в воскресенье в Голосеевском районе Киева с участием двух легковых авто, погибли 4 человека, из них двое детей, еще один ребенок пострадал.

Суд арестовал Желепу на 2 месяца без права на залог.

ДТП
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016