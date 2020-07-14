Смертельное ДТП под Киевом: водителя Мercedes семь раз привлекали за вождение в пьяном виде

Подозреваемый в совершении ДТП под Киевом, вследствие которого погибли 4 человека, среди которых - 2 детей, Антон Желепа 7 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

«Во время заседания прокурор Дарья Милюкова среди прочего отметила, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за ДТП с тяжелыми последствиями, за что отбывал наказание. Также он 7 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения», - сообщила Максимец.

Она напомнила, что Шевченковский суд арестовал Желепу на 2 месяца без права на залог и что он признал свою вину и отказался от адвоката.

Как сообщалось, в ДТП, произошедшем в воскресенье в Голосеевском районе Киева с участием двух легковых авто, погибли 4 человека, из них двое детей, еще один ребенок пострадал.

Суд арестовал Желепу на 2 месяца без права на залог.