Степанов предположил, когда ЕС откроет границы для Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что страны Евросоюза смогут открыть границы для Украины, когда среднесуточный прирост случаев заболевания COVID-19 в Украине не будет превышать 480 больных.

Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

«Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС», — считает чиновник.