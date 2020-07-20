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Новый глава НБУ обещает поддерживать экономику и население

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Новый глава НБУ обещает поддерживать экономику и население

Кирилл Шевченко, которого Верховная Рада назначила главой Национального банка 16 июля, отмечает, что НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.
Об этом он сообщил в ходе представления его коллективу НБУ, передают Українські Новини.

«С другой стороны, НБУ должен ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность, вместо кредитования предприятий», — сказал он.

При этом Шевченко добавил, что НБУ должен продолжить политику снижения процентной ставки, усилить работу по снижению уровня плохих кредитов в портфелях банков.

«Я сделаю все, что от меня зависит, для повышения влияния Центробанка в сфере поддержки национальной экономики Украины и повышения качества жизни населения. Национальный банк будет оставаться последовательным, и продолжать выполнять свои обязательства перед гражданами, бизнесом и госорганами... НБУ останется независимым институтом. Решения и далее будут утверждаться профессионально и обосновано», — добавил Шевченко.

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Он добавил, что НБУ продолжит политику эффективного сотрудничества с международными партнерами.

НБУ, Кирилл Шевченко
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