В Украине 7 областей не готовы к смягчению карантина

По состоянию на 22 июля 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; по сравнению с 21 июля Винницкая область признана соответствующей критериям, Тернопольская область – не соответствующей.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (70,08%).
Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствует Черниговская область (20,69).
Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (17,10%), Ивано-Франковская (12,68%), Львовская (16,11%) и Харьковская (11,19%) области.
Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Ивано-Франковская (52,82%), Львовская (77,78%) и Тернопольская (13,77%) области.
В Киеве заполненность составляет 38,16%, количество тестирований на 100 тыс. населения – 112,17, доля позитивных ПЦР-тестов – 3,95%, динамика составляет – 14,90%.
Напомним, что сегодня Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.
По состоянию на 21 июля количество новых случаев заражения увеличилось на 829 до 60 995 человек, количество умерших от заболевания выросло на 16 человек.
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