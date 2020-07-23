НБУ не стал менять учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых с 24 июля 2020 года. Это — самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.
Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко 23 июля во время брифинга по решениях Правления Национального банка по монетарной политике.
Заявление Шевченко показали в записи, поскольку утром он отбыл в Брюссель вместе с премьером.
«С одной стороны, это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой — оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов к однознаковому уровню», — заявил Шевченко.
Отметим, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.
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