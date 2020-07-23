Литва первой в мире выпустила коллекционную криптомонету

Первая в мире коллекционная криптомонета выпущена в Литве, сообщил в четверг центробанк республики Lietuvos Bankаs.
«Выпуск цифровой монеты является своего рода мостом, соединяющим классическую нумизматику со стремительно развивающимися финансовыми технологиями», — отметил председатель правления банка Витас Василяускас.
Физический аналог криптомонеты посвящен двадцати членам Литовской Тарибы (Совета) — общественным деятелям, подписавшим 16 февраля 1918 года Акт о провозглашении независимости Литвы. Он выглядит как банковская карта, по верхней части которой идет трехцветная полоска в цветах литовского флага, под которой расположены коллективное фото членов Литовской Тарибы и репродукция автографов, которые они поставили под актом о провозглашении независимости. Номинал монеты — €19,18, что отсылает к году принятия документа. Вес ее физического аналога из серебра составляет 36,36 грамма, тираж — 4 тыс. экземпляров.
В конкурсе по разработке проекта криптомонеты участвовали компании из Литвы, Индии, Польши и Сингапура. Особое внимание уделялось вопросам виртуальной безопасности, чтобы монета была защищена от копирования и подделки, а платформа для ее продажи была способна выдержать большое количество запросов клиентов и противостоять кибернетическим атакам. Победителем стала литовская компания iTree. Ее специалисты создали цифровой жетон (виртуальный аналог монеты) и платформу для продажи. Определенный набор жетонов можно обменять на физическую монету.
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